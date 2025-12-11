Coca-Cola nomme Henrique Braun au poste de directeur général, en remplacement de James Quincey

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

M. Braun possède une vaste expérience de la direction internationale de Coca-Cola

Quincey passe à la présidence exécutive, Braun prend le relais le 31 mars

La nomination intervient dans un contexte de demande croissante de boissons plus saines

(Informations complémentaires et détails tirés du communiqué de presse) par Juveria Tabassum

Coca-Cola KO.N a nommé Henrique Braun comme nouveau directeur général mercredi, en remplacement de James Quincey, alors que les entreprises de produits alimentaires emballés tentent d'adapter leurs stratégies aux consommateurs qui recherchent des boissons et des en-cas plus sains et plus abordables.

Le portefeuille de boissons sans sucre de l'entreprise, ainsi que ses lignes de produits plus haut de gamme comme le lait Fairlife, ont permis à Coca-Cola de mieux se positionner dans un paysage de consommation agité, contrairement à des rivaux tels que PepsiCo PEP.O .

Le secteur des biens de consommation a connu cette année une série de changements au niveau de la direction , les entreprises devant faire face à un environnement de consommation bifurqué , ainsi qu'à des défis opérationnels et de chaîne d'approvisionnement dus aux tarifs douaniers.

Quincey et Braun ont tous deux rejoint l'entreprise en 1996 et ont occupé des postes de direction dans le monde entier pour Coca-Cola. Braun, 57 ans, prendra la direction du géant de la boisson à compter du 31 mars, tandis que Quincey passera au rôle de président exécutif, a déclaré l'entreprise.

M. Braun a été nommé directeur de l'exploitation de Coca-Cola en janvier. Il a acquis de l'expérience dans des unités telles que la chaîne d'approvisionnement, le développement de nouvelles activités et les opérations d'embouteillage.

"Je me concentrerai sur la poursuite de l'élan que nous avons donné à notre système. Nous nous efforcerons de débloquer la croissance future en partenariat avec nos embouteilleurs", a déclaré M. Braun dans un communiqué.

M. Quincey a été aux commandes pendant une période où le fabricant de sodas s'est concentré sur les boissons sans sucre et à faible teneur en calories et a ajouté des lignes de produits telles que le lait, l'eau pétillante, le café et les boissons énergisantes par le biais d'acquisitions.

Le cours de l'action Coca-Cola a augmenté de près de 63 % depuis que Quincey, 60 ans, a pris ses fonctions de directeur général en mai 2017. Le multiple cours/bénéfice à terme de la société, une référence commune pour évaluer les actions, est de 21,86, contre 16,93 pour PepsiCo et 13,47 pour Keurig Dr Pepper

KDP.O , selon les données compilées par LSEG.

"Quincey a placé la barre très haut. Les investisseurs devraient s'attendre à ce que le nouveau directeur général continue à rafraîchir le portefeuille de marques", a déclaré Kimberly Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Cette décision intervient à un moment où Coca-Cola doit également faire face à un environnement réglementaire plus strict pour les aliments emballés aux États-Unis, et tente de lancer dans le pays une version au sucre de canne de son soda de marque dans des bouteilles en verre.

La demande croissante de produits à faible teneur en calories a fait baisser les ventes de sa marque Coke, tandis que le passage à des produits locaux a eu un impact sur la demande dans des pays tels que l'Inde et la Chine, ont déclaré les dirigeants en octobre.

M. Braun a été président des unités commerciales de Coca-Cola au Brésil, en Chine élargie et en Corée du Sud, et a également été président de l'unité de développement international de l'entreprise jusqu'à présent.