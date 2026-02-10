Coca-Cola ne répond pas aux attentes en matière de recettes pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola KO.N a manqué les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre mardi, la demande pour sa marque de sodas Coca-Cola s'étant affaiblie en Amérique du Nord et en Europe.

La société a déclaré des revenus trimestriels de 11,82 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 12,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.