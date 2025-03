Coca-Cola: l'empreinte plastique préoccupe l'ONG Oceana information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 12:35









(CercleFinance.com) - L'empreinte plastique de Coca-Cola pourrait dépasser les 4,1 millions de tonnes par an d'ici à 2030 si le fabricant de boissons ne devait pas modifier ses pratiques en la matière, avertit Oceana dans une étude publiée mercredi.



L'organisation internationale de défense des océans souligne que ce chiffre représenterait une augmentation de près de 40% par rapport à la consommation de plastique du groupe au titre de 2018 et de quelque 20% par rapport à celle de 2023, qui était déjà suffisante pour faire plus de 100 fois le tour de la Terre.



D'après les calculs de l'ONG, ce sont ainsi jusqu'à 602.000 tonnes d'emballages plastiques Coca-Cola qui pourraient se retrouver dans les cours d'eau et les océans du monde d'ici 2030, soit une quantité de plastique suffisante pour remplir les estomacs de plus de 18 millions de baleines.



Oceana souligne que Coca-Cola pourrait inverser la tendance de sa consommation de plastique en ayant recours à 26,4% d'emballages recyclables d'ici 2030, à comparer avec 10,2% en 2023, une inflexion qui permettrait au groupe américain de ramener sa consommation annuelle de plastique en dessous des niveaux actuels.



Dans une réponse officielle envoyée à Oceana, le groupe américain assure prendre des mesures significatives afin de réduire son utilisation de plastiques à usage unique, tout en jugeant que le rapport de l'association contient de nombreuses inexactitudes.



Il est de son point de vue irresponsable d'affirmer que sa croissance est directement corrélée à l'augmentation de l'utilisation du plastique, ce qui n'est pas le cas selon lui.



Coca juge par ailleurs que l'étude d'Oceana omet de manière flagrante des informations essentielles concernant les plus grands contributeurs aux émissions de microplastiques, à savoir les secteurs de la peinture, de l'habillement et des pneus.





