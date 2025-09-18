 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Coca-Cola : Jefferies reste à achat, mais ajuste sa cible
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 14:25

Jefferies réitère son conseil 'achat' sur Coca-Cola, mais ajuste son objectif de cours de 84 à 83 dollars, estimant que le géant des sodas 'ne fait pas exception aux pressions que le consommateur exerce à tous les niveaux sur les entreprises de consommation de base'.

'Le Mexique et l'Inde sont cités pour leur faiblesse, mais la réalité est que les résultats dans le reste du monde ne sont pas suffisants pour compenser la pression, contrairement aux réalisations de Coca-Cola ces dernières années', souligne-t-il.

Le broker réduit son estimation de croissance organique des volumes au troisième trimestre 2025 à +0,8% (contre un consensus à +1,1%). 'Des volumes plus faibles signifient également des marges plus basses', prévient-il, abaissant donc son BPA 2026 d'environ 1%.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
67,035 USD NYSE 0,00%
