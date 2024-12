Coca-Cola: Henrique Braun promu directeur opérationnel (COO) information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Coca-Cola a annoncé jeudi avoir promu Henrique Braun, l'actuel responsable de son développement à l'international, au poste de directeur opérationnel (COO).



Avec cette promotion, le cadre dirigeant - qui s'occupait jusqu'ici de l'Amérique de Latine, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Asie, de la Chine, de l'Afrique,, de l'Inde et du Moyen-Orient, verra ses fonctions élargies à l'Amérique du Nord et à l'Europe.



Il rapportera à l'actuel PDG du fabricant de sodas, James Quincey.



Agé de 56 ans, Braun avait rejoint le siège social de Coca-Cola en 1996.





