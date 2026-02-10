Coca-Cola : Hausse attendue du BPA et du chiffre d'affaires du 4ème trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend BUZZ publié lundi sans changement)

10 février - ** Les actions de Coca-Cola KO.N en baisse d'environ 1,4% ce lundi, avec des valeurs de consommation de base en baisse dans l'ensemble, avant le rapport de la société de soda prévu avant l'ouverture du marché mardi

** Les analystes de Wall Street estiment que KO publiera un BPA ajusté de 0,56 $ contre 0,55 $ au T4 2024, tandis qu'ils voient le chiffre d'affaires augmenter de 5,5% à 12,03 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** KO a atteint ou dépassé les estimations de BPA et de chiffre d'affaires à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres ** En octobre, les résultats de KO pour le troisième trimestre ont dépassé les attentes grâce à la demande soutenue de boissons sans sucre et de lait Fairlife ** En décembre, la société a nommé un dirigeant interne comme nouveau directeur général ** La semaine dernière, KO a annoncé l'abandon des produits surgelés , y compris la gamme de produits surgelés Minute Maid, aux États-Unis et au Canada, afin de répondre à l'évolution des goûts des consommateurs

** L'action KO s'est récemment échangée à 77,95 $ contre un objectif médian de 80 $, selon LSEG, qui indique 27 évaluations d'analystes: 6 "strong buy", 17 "buy" et 4 "hold".

** Les options KO impliquent un mouvement de 2,7 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, mardi, selon le service d'analyse d'options ORATS; c'est plus que le mouvement moyen de 1,6 % du titre le jour des résultats au cours des 12 derniers trimestres

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de ~11%, y compris sur la séance, contre ~13% pour l'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS et ~4% pour l'indice Dow Industrials .DJI .