Coca-Cola, Halliburton, Lockheed Martin... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Coca-Cola

Coca-Cola a fait état pour son deuxième trimestre de performances supérieures aux attentes de Wall Street. Le géant américain des sodas a dégagé sur la période un bpa de 87 cents contre 83 cents attendus. Le chiffre d'affaires comparable de la société a progressé de 2,5% pour atteindre 12,62 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 12,55 milliards de dollars. La société a par ailleurs déclaré qu'elle prévoyait de lancer une offre fabriquée avec du sucre de canne américain dans sa gamme de produits.

Halliburton

Halliburton a généré un bénéfice net de 472 millions de dollars, soit 0,55 dollar par action diluée, au deuxième trimestre 2025. À titre de comparaison, le bénéfice net il y a un an à la même période s'élevait à 709 millions de dollars, soit 0,80 dollar par action diluée. Le chiffre d'affaires sur ce deuxième trimestre ressort à 5,5 milliards de dollars, contre 5,83 milliards de dollars un an avant. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord au deuxième trimestre est de 2,3 milliards de dollars, relativement stable par rapport au premier trimestre 2025.

General Motors

Au deuxième trimestre, General Motors a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes. Le constructeur automobile a généré un chiffre d'affaires à 47,1 milliards de dollars, soit un léger repli de 1,91 % par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice net trimestriel s'est élevé à 1,9 milliard de dollars, en baisse de 34,5 %. Le bénéfice par action ajusté et dilué s'est quant à lui élevé à 2,53 dollars, contre des attentes à 2,35 dollars.

Humana

Humana a annoncé une accélération de ses efforts pour approuver les demandes de soins dans les meilleurs délais et alléger la charge administrative liée à l'autorisation préalable pour les médecins. Ces mesures doivent permettre de rendre le processus plus rapide et plus fluide, tout en préservant le système de contrôle qui protège la sécurité des patients en garantissant que les traitements les plus coûteux et à haut risque sont examinés et approuvés avant la délivrance des soins.

Lockheed Martin

Le groupe de défense américain Lockheed Martin devrait piquer du nez à Wall Street après avoir présenté des résultats décevants et pénalisés par une importante charge. Au deuxième trimestre, le bénéfice net de Lockheed Martin est ressorti en repli à 342 millions de dollars, soit 1,46 dollar par action, à comparer avec 1,6 milliard de dollars, soit 6,85 dollars, un an auparavant. Ses comptes ont en particulier été pénalisés par une charge avant impôts de 1,6 milliard de dollars liée à des pertes sur un programme classifié dans l'aéronautique et au programme d'hélicoptères maritimes canadiens.

Northrop Grumman

Les ventes de Northrop Grumman au deuxième trimestre 2025 ont augmenté de 1% pour atteindre 10,4 milliards de dollars. Le bénéfice net sur cette période s'élève à 1,2 milliard de dollars, soit 8,15 dollars par action diluée, contre 940 millions de dollars, soit 6,36 dollars par action diluée, au deuxième trimestre 2024. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 31% à 1,425 milliard de dollars. Le groupe a révisé à la hausse ses prévisions 2025. Il vise un résultat d'exploitation sectoriel entre 4,275 et 4,375 milliards de dollars contre une estimation précédente entre 4,2 et 4,35 milliards.

NXP

Le spécialiste néerlandais des semi-conducteurs coté à Wall Street, NXP, devrait voir ses perspectives sanctionnées. Si les objectifs du troisième ont dépassé les attentes, ils sont inférieurs au consensus officieux (Whisper Number). Sur cette période, NXP cible en moyenne un revenu de 3,15 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 3,10 dollars. Le consensus s'élève à respectivement 3,09 milliards de dollars et 3,06 dollars.