 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 241,63
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coca-Cola, GE Aerospace, Lockheed Martin,... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 21/10/2025 à 14:52

(AOF) - 3M

Le groupe industriel 3M a rehaussé ses objectifs annuels après un troisième trimestre meilleur qu'attendu. Sur cette période, il a enregistré un bénéfice net de 834 millions de dollars, contre un bénéfice net de 1,37 milliard de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 2,19 dollars, là où le marché anticipait seulement 2,07 dollars. Les ventes ajustées ont augmenté de 4,1%, à 6,3 milliards de dollars, contre un consensus de 6,25 milliards de dollars. Elles ont progressé de 3,2% en organique.

Coca-Cola

Coca-Cola a fait état mardi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre et a maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices. Le géant américain, qui a été soutenu par la bonne tenue de la demande des sodas et boissons sans sucre, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 12,5 milliards de dollars contre 12,39 milliards de dollars attendus. Hors éléments, Coca-Cola a fait état d'un bpa de 82 cents contre 78 cents de consensus.

General Motors

General Motors a dévoilé des comptes trimestriels plutôt encourageants et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Entre juillet et septembre, le groupe a généré un bénéfice net de 1,293 milliard de dollars, contre 3,008 milliards de dollars un an plus tôt, en raison, notamment, de charges exceptionnelles. Le bénéfice par action dilué et ajusté s’est quant à lui affiché à 2,80 dollars, contre 2,96 il y a un an, mais les analystes tablaient sur seulement 2,32 dollars.

General Dynamics

Filiale de General Dynamics, General Dynamics European Land Systems (GDELS) a remporté un contrat d’environ 3 milliards d’euros du BAAINBw (l'Office fédéral allemand chargé de l'équipement et des technologies de l'information) pour équiper la Bundeswehr (l'armée allemande) d’un nouveau véhicule de reconnaissance : le LUCHS 2. Le système de ce véhicule est doté d'une technologie de capteurs de reconnaissance en réseau de pointe.

GE Aerospace

L'équipementier aéronautique GE Aerospace a rehaussé ses prévisions annuelles 2025 après une solide croissance au troisième trimestre. Le groupe anticipe désormais une hausse de ses revenus ajustés entre 17 et 19% contre précédemment entre 14 et 16%. Le résultat d'exploitation devrait être compris entre 8,65 et 8,85 milliards de dollars, en comparaison avec une estimation antérieure de 8,2-8,5 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 6 et 6,20 dollars contre une fourchette précédente de 5,60-5,80 dollars.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars par action, Il y a un an à la même période, il s'élevait à 1,62 milliard de dollars, mais à 6,80 dollars par action. En outre, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 2,4 milliards de dollars il y a un an.

Northrop Grumman

Northrop Grumman affiche un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 de 10,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 4% sur un an. Le bénéfice net sur cette période s'est élevé à 1,1 milliard de dollars, soit 7,67 dollars par action diluée, contre 1 milliard de dollars, soit 7 dollars par action diluée, au troisième trimestre 2024. résultat d'exploitation a progressé de 11% à 1,24 milliard de dollars. Le free cash flow a bondi de 72% à 1,256 milliard de dollars.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

3M
161,265 USD NYSE +4,18%
COCA-COLA CO
71,030 USD NYSE +3,75%
GE AEROSPACE
158,000 EUR Euronext Paris 0,00%
GE AEROSPACE
304,800 USD NYSE +0,64%
GENERAL MOTORS
66,218 USD NYSE +14,13%
GENL DYNAMICS CO
339,220 USD NYSE +0,62%
LOCKHEED MARTIN
493,845 USD NYSE -2,35%
NORTHROP GRUMMAN
594,501 USD NYSE -1,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2025 à 14:52:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank