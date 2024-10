Coca-Cola fait mieux qu'attendu au 3T, grâce aux hausses de prix

( AFP / PATRICK KOVARIK )

Le géant américain des sodas Coca-Cola a enregistré des ventes meilleures qu'attendu au troisième trimestre, portées par les hausses de prix pratiquées, ce qui l'a amené à relever certaines prévisions pour l'année en cours.

Pour la période allant de juillet à septembre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a publié un chiffre d'affaires de 11,85 milliards de dollars, supérieur aux attentes de Wall Street. C'est un recul de 1% sur un an, mais hors effets de changes et éléments exceptionnels, les revenus grimpent de 9%, précise le groupe dans un communiqué publié mercredi.

Le bénéfice net a atteint 2,85 milliards de dollars, en repli de 8% sur un an. Il a été pénalisé par une charge exceptionnelle de plus de 900 millions de dollars, liée à une réévaluation dans le cadre du rachat du spécialiste des produits laitiers Fairlife.

Toutefois, rapporté par action et à données comparables, variable privilégiée par les marchés, il s'établit en hausse de 5%, à 0,77 dollar, légèrement supérieur aux attentes du marché.

Parmi les produits phares du groupe, le Coca Zero a vu ses ventes progresser sur tous les marchés (+11%) tout comme les thés. A l'inverse, les jus, les eaux et les produits laitiers ont été à la peine.

Par région, l'Amérique du Nord a tiré son épingle du jeu (avec un chiffre d'affaires en hausse de 12%), tandis que les ventes ont reculé en Europe-Afrique-Moyen-Orient (-7%) et en Asie-Pacifique (-4%).

Le géant des boissons non alcoolisées a dans la foulée de nouveau revu en hausse plusieurs de ses prévisions pour 2024.

Ses ventes devraient progresser d'environ 10% à données comparables (contre 9 à 10% dans les prévisions précédentes), grâce notamment à des hausses des prix sur plusieurs marchés inflationnistes.

Le bénéfice par action devrait quant à lui augmenter de 14 à 15% à taux de change constants (contre 13 à 15% visés auparavant).

Vers 15H15 GMT, l'action Coca-Cola reculait de 2% à la Bourse de New York.