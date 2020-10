Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola European Partners proche d'un rachat de Coca-Cola Amatil, rapporte Bloomberg Reuters • 24/10/2020 à 15:14









COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PROCHE D'UN RACHAT DE COCA-COLA AMATIL, RAPPORTE BLOOMBERG PARIS (Reuters) - Coca-Cola European Partners est en négociations avancées en vue de racheter l'australien Coca-Cola Amatil, rapporte samedi Bloomberg. Les détails d'un accord entre les deux embouteilleurs pourraient être annoncés dans les prochains jours, selon Bloomberg. Il s'agirait, de même source, de la plus importante opération impliquant une entreprise australienne depuis le début de l'année. Coca-Cola détient 19,11% de Coca-Cola European Partners, premier embouteilleur indépendant au monde de Coca-Cola, selon des données de Refinitiv Eikon. Les entreprises concernées n'ont pas pu être jointes dans l'immédiat. (Rebekah Mathew à Bangalore, version française Patrick Vignal)

Valeurs associées COCA-COLA CO NYSE -0.30%