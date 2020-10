Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coca-Cola European Partners fait une offre à Coca-Cola Amatil Reuters • 26/10/2020 à 07:09









COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FAIT UNE OFFRE À COCA-COLA AMATIL (Reuters) - L'australien Coca-Cola Amatil a annoncé lundi que Coca-Cola European Partners avait offert de le racheter pour 9,23 milliards de dollars australiens (5,6 milliards d'euros). Coca-Cola European Partners, premier embouteilleur indépendant au monde de Coca-Cola, offre 12,75 dollars australiens par action, soit une prime de 18,6% sur le dernier cours de clôture de sa cible. Coca-Cola détient une participation de 30,8% dans Coca-Cola Amatil et de 19,4% dans Coca-Cola European Partners, selon les données de Refinitiv. (Nikhil Kurian Nainan à Bangalore, version française Patrick Vignal)

