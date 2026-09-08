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Coca-Cola et ses embouteilleurs vont investir 778 millions de dollars au Chili sur quatre ans
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola KO.N et ses partenaires d'embouteillage, Coca-Cola Andina et Coca-Cola Embonor EMBONOR-B.SN , investiront plus de 720 milliards de pesos (777,55 millions de dollars, soit XX,XX millions d'euros) au Chili au cours des quatre prochaines années, a déclaré mardi un dirigeant.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre des projets de Coca-Cola visant à dynamiser ses activités dans ce pays d'Amérique du Sud, a déclaré Abelardo Gudino, directeur de Coca-Cola Chili, lors d'un événement aux côtés du président chilien José Antonio Kast.

(1 dollar = 925,9800 pesos chiliens)

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