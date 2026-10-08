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Coca-Cola envisagerait de vendre Costa Coffee, selon Semafor
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 22:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Coca-Cola KO.N cherche à se désengager de son acquisition de 5 milliards de dollars de la chaîne de cafés britannique Costa Coffee après l'échec d'un processus de vente plus tôt cette année, a rapporté jeudi Semafor, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Coca-Cola avait abandonné ses projets de cession de Costa plus tôt cette année après que les offres des sociétés de capital-investissement se sont révélées inférieures aux attentes, a rapporté le Financial Times en janvier.

* Le géant des boissons a acquis Costa en 2018 pour 5,1 milliards de dollars afin de renforcer son offensive sur le marché des boissons plus saines.

* Au moins un acquéreur stratégique a envisagé les termes d’une éventuelle acquisition de Costa avant de se désister en raison de problèmes liés à la valorisation et à la stratégie, ajoute le rapport de Semafor.

* Coca-Cola n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* Il n’a pas été possible de déterminer quel prix Coca-Cola pourrait demander pour Costa si la chaîne de cafés venait à être remise sur le marché, ajoute le rapport.

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