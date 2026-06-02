Coca-Cola envisage la mise en bourse de sa filiale d'embouteillage en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 1: Coca-Cola envisage une introduction en bourse de Hindustan Coca-Cola Holdings, et non de Hindustan Coca-Cola Beverages)

Coca-Cola KO.N a déclaré lundi qu'elle envisageait une éventuelle introduction en bourse à Mumbai de Hindustan Coca-Cola Holdings, la société mère de son plus grand embouteilleur en Inde.