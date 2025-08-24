 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 969,69
+0,40%
Coca-Cola envisage de vendre Costa Coffee, selon une source
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de date, de source et refonte tout au long de l'article)

Le groupe américain de boissons non alcoolisées Coca-Cola KO.N travaille avec la banque d'affaires Lazard pour examiner les options, y compris une vente potentielle, de la chaîne de cafés britannique Costa, a déclaré dimanche à Reuters une source au fait du dossier.

Coca-Cola n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau. Costa et Lazard n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La société a tenu des discussions initiales avec un petit nombre de soumissionnaires potentiels pour Costa, y compris des sociétés de capital-investissement, a d'abord rapporté Sky News, citant des sources non identifiées.

Des offres indicatives sont attendues au début de l'automne, mais la vente n'est pas définitive, selon Sky News.

Coca Cola a acquis Costa Coffee en 2018 pour plus de 5 milliards de dollars, afin de renforcer sa position sur le marché mondial du café, en concurrence avec Starbucks SBUX.O et Nestle NESN.S .

Une vente potentielle de Costa Coffee, qui opère dans 50 pays, s'ajouterait à la vague de transactions dans le secteur des aliments emballés, qui a connu une croissance robuste, les entreprises cherchant à s'agrandir pour résister à l'impact de l'inflation des prix et aux consommateurs qui recherchent des options plus saines.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats le mois dernier, le directeur général de Coca-Cola, James Quincey, a fait allusion à des changements dans les opérations de Costa, en déclarant: "Notre investissement dans Costa n'est pas là où nous voulions qu'il soit du point de vue de l'hypothèse d'investissement"

"Nous sommes en train de réfléchir à ce que nous avons appris, à la manière dont nous pourrions trouver de nouvelles voies de croissance dans la catégorie du café, tout en continuant à gérer avec succès les activités de Costa

Aux États-Unis, les entreprises alimentaires cherchent des substituts plus sains en réponse à la campagne "Make America Healthy Again" du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. En juillet, Coca-Cola a accepté d'utiliser du vrai sucre de canne aux États-Unis.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
70,140 USD NYSE -0,69%
LAZARD
55,995 USD NYSE +5,22%
NESTLE
75,360 CHF Swiss EBS Stocks -0,67%
STARBUCKS
88,3800 USD NASDAQ -0,20%
