Coca-Cola, Dr Pepper, Intel...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 25/08/2025 à 14:53

(AOF) - Coca-Cola

Coca-Cola travaille avec la banque d'investissement Lazard pour examiner les options potentielles y compris une vente concernant la chaîne britannique de cafés Costa Coffee, selon des informations rapportées par Reuters dimanche. En outre, un rapport du week-end de Sky News a indiqué que la marque américaine de soda a tenu des discussions préliminaires avec certains acheteurs potentiels pour Costa Coffee, notamment des sociétés de capital-investissement. Des offres indicatives sont attendues au début de l'automne, mais la vente n'est pas définitive, selon Sky News.

Dr Pepper

Keurig Dr Pepper, dont le titre recule de près de 3% en avant-Bourse, est sur le point de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire notamment des marques L'Or et Jacques Vabre. "Nous sommes ravis de nous associer à Keurig pour dessiner l'avenir du café mondial en tirant parti de notre portefeuille combiné des marques de café les plus aimées au monde", s'est félicité le directeur général de JDE Peet's, Rafa Oliveira, dans ce même communiqué.

Intel

L'action Intel, est encore attendue en hausse après avoir progressé de 5,5% vendredi. Le fabricant de microprocesseurs avait annoncé dans la soirée que l'Etat américain allait acheter pour près de 8,9 milliards de dollars de titres Intel, soit 433,3 millions d'actions. Cette participation sera financée par les 5,7 milliards de dollars restants des subventions précédemment accordées, mais non encore versées, à Intel dans le cadre de la loi américaine CHIPS and Science Act et par les 3,2 milliards de dollars accordés à l'entreprise dans le cadre du programme Secure Enclave.

Paramount

Paramount prévoit de supprimer entre 2 000 et 3 000 emplois d'ici début novembre, après la finalisation de sa fusion avec le studio de production Skydance, selon le magazine Variety. Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion de 8,4 milliards de dollars au début du mois et la société a depuis été rebaptisée Paramount Skydance Corp. Les licenciements toucheront le personnel de toutes les divisions.

