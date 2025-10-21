 Aller au contenu principal
Coca-Cola dépasse ses estimations de recettes trimestrielles grâce à une demande stable de sodas
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires de Coca-Cola

KO.N a dépassé les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre mardi, aidé par une demande soutenue pour ses sodas de marque et ses boissons sans sucre.

Le plus grand fabricant de boissons au monde a déclaré des revenus trimestriels de 12,5 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 12,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
68,460 USD NYSE +0,04%
