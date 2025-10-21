Coca-Cola dépasse ses estimations de recettes trimestrielles grâce à une demande stable de sodas

Le chiffre d'affaires de Coca-Cola

KO.N a dépassé les attentes de Wall Street pour le troisième trimestre mardi, aidé par une demande soutenue pour ses sodas de marque et ses boissons sans sucre.

Le plus grand fabricant de boissons au monde a déclaré des revenus trimestriels de 12,5 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 12,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.