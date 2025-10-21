Coca-Cola augmente de 6% son BPA au 3e trimestre
A 12,5 milliards de dollars, les revenus du géant des boissons (exploitant aussi des marques comme Fanta, Schweppes ou Tropico) se sont accrus de 5% en données totales et de 6% en organique, une croissance reflétant des effets mix et prix.
'Bien que l'environnement général ait continué d'être difficile, nous sommes restés flexibles, en adaptant nos plans si nécessaire et en investissant dans la croissance', commente son président du conseil et CEO James Quincey.
'Nous gagnons du terrain et renforçons notre position de leader. Nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre nos objectifs pour 2025 tout en nous efforçant d'atteindre nos objectifs à plus long terme', poursuit-il.
Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Coca-Cola continue d'anticiper une hausse du BPA comparable de l'ordre de 3%, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus entre 5 et 6%, sur la base de l'environnement macroéconomique actuel.
|68,460 USD
|NYSE
|+0,04%
