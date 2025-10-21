 Aller au contenu principal
Coca-Cola au-dessus des prévisions
information fournie par AOF 21/10/2025 à 14:32

(AOF) - Coca-Cola a fait état mardi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre et a maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices. Le géant américain, qui a été soutenu par la bonne tenue de la demande des sodas et boissons sans sucre, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 12,5 milliards de dollars contre 12,39 milliards de dollars attendus. Hors éléments, Coca-Cola a fait état d'un bpa de 82 cents contre 78 cents de consensus.

En début de mois, PepsiCo avait également dépassé les estimations trimestrielles, soutenu par la demande de boissons plus saines aux États-Unis.

Cette année, Coca-Cola prévoit toujours une croissance du bénéfice par action ajusté d'environ 3 % par rapport à 2,88 dollars en 2024. La croissance interne est anticipée entre 5% et 6% en 2025. La société a enfin confirmé viser un flux de trésorerie disponible, hors paiement conditionnel fairlife, d'au moins 9,8 milliards de dollars.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
71,090 USD NYSE +3,84%
