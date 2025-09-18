Cobra IS (Vinci) une part de 885 MEUR dans le contrat Rail Baltica
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 18:00
Le projet couvre 870 km de voies et sera réalisé en deux phases. La première, estimée à 950 MEUR, démarrera le 1er octobre 2025 et s'achèvera en 2030.
Il s'agit du plus vaste projet d'électrification ferroviaire en Europe. Rail Baltica doit connecter le réseau balte au reste de l'Europe et intégrer une technologie innovante de conversion de fréquence statique (Static Frequency Converter), alimentée par dix sous-stations, pour améliorer la fiabilité et réduire l'impact environnemental.
