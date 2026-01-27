 Aller au contenu principal
Cobas Asset Management dépasse les 5% d'Elior
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 15:30

Cobas Asset Management, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Elior , au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion basée en Espagne a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 13 153 093 actions Elior représentant autant de droits de vote, soit 5,19% du capital et des droits de vote de cette société de services.

