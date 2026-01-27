Cobas Asset Management dépasse les 5% d'Elior
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 15:30
La société de gestion basée en Espagne a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 13 153 093 actions Elior représentant autant de droits de vote, soit 5,19% du capital et des droits de vote de cette société de services.
Valeurs associées
|2,7980 EUR
|Euronext Paris
|-1,89%
