Cobas AM lance une application de formation à la psychologie financière

(NEWSManagers.com) - La société de gestion espagnole Cobas Asset Management a dévoilé, ce mardi, une application mobile dédiée à entraîner les investisseurs à la psychologie financière. Selon un communiqué, Brainvestor doit fournir les connaissances et outils nécessaires " pour devenir un investisseur capable de reconnaître ses biais cognitifs et prendre les meilleures décisions d'investissement" . L'application se compose de divers tests et modules comprenant exercices et jeux. Elle propose également du mentoring. Dans le même temps, Cobas AM va utiliser l'application pour ses recherches sur l'éducation financière et les possibles biais des investisseurs.