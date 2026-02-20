 Aller au contenu principal
Cobas AM à moins de 5% du capital de Derichebourg
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 07:08

Cobas Asset Management, SGIIC, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 février 2026, le seuil de 5% du capital de Derichebourg , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion espagnole a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 7 411 209 actions Derichebourg représentant autant de droits de vote, soit 4,66% du capital et 3,26% des droits de vote de cette société de services à l'environnement.




Valeurs associées

DERICHEBOURG
9,300 EUR Euronext Paris +0,38%
