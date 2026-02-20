Cobas AM à moins de 5% du capital de Derichebourg
20/02/2026
La société de gestion espagnole a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 7 411 209 actions Derichebourg représentant autant de droits de vote, soit 4,66% du capital et 3,26% des droits de vote de cette société de services à l'environnement.
Valeurs associées
|9,300 EUR
|Euronext Paris
|+0,38%
