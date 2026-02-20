La scission de Kraft Heinz n'est plus qu'une "possibilité", affirme le nouveau patron

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

La scission en deux entités indépendantes du géant de l'agroalimentaire Kraft Heinz, annoncée début septembre mais suspendue il y a une semaine, fait partie des options qui seront à disposition du groupe une fois qu'il aura redressé ses activités en Amérique du Nord, a affirmé jeudi son nouveau patron.

Arrivé à la tête du groupe début janvier, Steve Cahillane a expliqué jeudi sur la chaîne CNBC avoir réalisé que l'activité en Amérique du Nord "n'était pas aussi solide que nous l'aurions souhaité".

"Et, pour mener à bien une scission, on doit vraiment avoir des activités en meilleure santé", a-t-il relevé, pour justifier la décision annoncée le 11 janvier de mettre le projet de scission "sur pause".

Ce projet visait à créer deux sociétés indépendantes et cotées issues du groupe né de la fusion dix ans plus tôt de Kraft Foods avec Heinz pour 49 milliards de dollars. Ce divorce devait être finalisé au second semestre 2026.

"Il m'est apparu de plus en plus clairement que mener à bien la scission avec excellence tout en redressant l'activité ne se ferait pas convenablement et que la tache la plus importante était de restaurer la santé de l'activité en Amérique du Nord", a expliqué M. Cahillane sur CNBC, qualifiant la scission de "possibilité" à l'avenir.

Cette réorientation stratégique "ne présente pas de risque pour le dividende", a-t-il voulu rassurer les investisseurs.

- Changement en Amérique -

Pour mener à bien cette mission, il a nommé mercredi un nouveau président pour l'Amérique du Nord, qui doit prendre ses fonctions lundi: Nicolas Amaya, qui a travaillé "étroitement pendant de nombreuses années" avec Steve Cahillane chez Kellogg et Kellanova.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord a reculé de près de 5% en 2026 sur un an à 18,49 milliards (sur un total de 24,94 milliards), plombé par les ventes aux Etats-Unis.

Ces derniers génèrent 67% de l'activité de Kraft Heinz, qui produit notamment le ketchup Heinz, le fromage à tartiner Phildelphia, les boissons CapriSun ou encore le café Maxwell.

"Je suis favorable à préserver la possibilité (d'une scission) mais, une fois que nous aurons remis l'activité sur la bonne voie et relancé la croissance, nous disposerons de toutes sortes d'opportunités, l'une d'entre elles continuera d'être la scission", a poursuivi le nouveau patron.

Selon lui, depuis la fusion en 2015, le groupe a perdu chaque année des parts de marché en particulier du fait de dépenses de marketing trop faibles.

Raison pour laquelle le groupe a aussi annoncé le 11 février une enveloppe de 600 millions de dollars pour ses dépenses de marketing et de recherche et développement.

Il compte également revoir certaines gammes pour proposer des produits correspondant davantage aux préférences des consommateurs, en particulier pour des aliments plus équilibrés, riches en protéines et en fibres.

M. Cahillane a anticipé jeudi "une amélioration de la tendance au second semestre de cette année", en particulier concernant les parts de marché.

L'action Kraft Heinz était stable jeudi à la fermeture de la Bourse de New York.