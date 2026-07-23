Coastal Financial en baisse après la démission de son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action de l'établissement de crédit Coastal Financial Corporation CCB.O recule de 7 % à 72,08 dollars

** CCB a annoncé mercredi en fin de journée que son directeur financier, Brandon Soto, avait démissionné de ses fonctions

** Joel Edwards, directeur financier de CCB de 2012 jusqu'à son départ à la retraite en 2025, assurera l'intérim à ce poste à compter du 15 août

** CCB indique qu'elle va entamer la recherche d'un directeur financier permanent et envisagera des candidats tant en interne qu'en externe

** Les quatre analystes qui couvrent le titre lui attribuent la note “achat fort” ou “achat”; leur objectif de cours médian est de 105 dollars – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ 40 % depuis le début de l'année