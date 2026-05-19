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Co-Diagnostics en hausse après avoir dévoilé son projet de test de dépistage d'Ebola
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Les actions de la société de diagnostic Co-Diagnostics CODX.O ont bondi de 78,83 % pour atteindre 2,45 $ ** La société annonce avoir finalisé une stratégie de développement pour un test PCR permettant de détecter le virus Bundibugyo, responsable d'une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda

** Elle indique qu'elle pourrait déployer rapidement ce test si nécessaire, bien que sa plateforme PCR au point de service soit encore en cours d'examen réglementaire et n'ait pas encore été approuvée ** Cette annonce fait suite à la déclaration d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé et au renforcement des mesures de dépistage du CDC américain pour les voyageurs en provenance des régions touchées

** Indique que les tests PCR rapides peuvent aider à identifier les cas et à améliorer le suivi en temps réel et la maîtrise des épidémies

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre CODX affiche une baisse de 58,5 % depuis le début de l'année

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