CNP Assurances et la Mutuelle Générale vont créer un acteur majeur de la protection sociale

L'assureur public CNP Assurances et la Mutuelle Générale ont annoncé la signature d'un accord pour créer un "acteur majeur dans le domaine de la protection sociale", lundi dans un communiqué commun.

Entrés en négociations exclusives le 29 février 2024, le groupe CNP Assurances et La Mutuelle Générale annoncent "la signature d'accords engageants pour la mise en place d'un partenariat structurant dans le domaine de la protection sociale (santé et prévoyance individuelles et collectives)" avec l'ambition de "créer un acteur de premier plan sur ce marché", selon le communiqué.

Les éléments financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.

Ce projet se matérialisera par une prise de participation majoritaire du groupe CNP Assurances dans une société anonyme, aujourd'hui filiale de La Mutuelle Générale, dans laquelle cette dernière aura préalablement transféré ses activités d'assurance santé et prévoyance existantes (hors contrats statutaires et activités mutualistes).

Cette société, contrôlée exclusivement par le groupe CNP Assurances, "s'appuiera sur les équipes et les outils apportés par La Mutuelle Générale, et les synergies générées par les expertises et savoir-faire combinés des deux partenaires", selon le communiqué.

Le projet de partenariat a été préalablement approuvé par les instances représentatives du personnel de chacun des deux groupes en mai, ainsi que par leurs instances de gouvernance respectives. Sa réalisation effective est désormais "soumise à l'obtention des agréments et autorisations des autorités compétentes".

La Mutuelle Générale, 1.900 salariés, assure 1,4 million de personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de 1,3 milliard d'euros.

Filiale de La Banque Postale, CNP Assurances compte plus de 7.000 collaborateurs. Son résultat net s'élève à 1,55 milliard d'euros. Ses solutions sont distribuées dans 19 pays par différents partenaires et assurent plus de 36 millions de personnes en prévoyance et protection, et 14 millions en épargne-retraite.