CNP Assurances: a finalisé la cession de 100% de CIH information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) - CNP Assurances a finalisé la cession de 100 % du capital de CNP Cyprus Insurance Holdings (CIH) à Hellenic Bank Public Company. L'opération porte sur un montant de 182 ME.



CIH exerce des activités d'assurance vie et non-vie à Chypre. La société a représenté moins de 1 % du chiffre d'affaires total et du résultat net du Groupe en 2024.



Cette cession a un impact marginal sur le ratio de couverture du SCR du groupe CNP Assurances, de l'ordre de +0,4 pt, précise le groupe.





