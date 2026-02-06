CNO Financial progresse après avoir publié des résultats en hausse pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de l'assureur CNO Financial Group CNO.N augmentent de 3,38 % à 43,74 $

** La société affiche un bénéfice d'exploitation net de 1,47 $ par action au quatrième trimestre, en hausse par rapport à 1,31 $ par action il y a un an

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 1,14 milliard de dollars, contre 1,09 milliard de dollars il y a un an

** 2 des 5 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 2 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; leur PT médian est de 48 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, CNO a progressé de 9,4 % au cours des 12 derniers mois