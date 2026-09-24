CNN, Politico et MS NOW demandent une audience devant le tribunal après s'être vu refuser l'accès à la Maison Blanche, selon un document judiciaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les médias CNN, Politico et MS NOW ont indiqué jeudi dans un document déposé devant le tribunal que l'administration du président Donald Trump ne s'était pas encore conformée à une ordonnance rendue dans la nuit leur ordonnant de rétablir leur accès à l'enceinte de la Maison Blanche, et ont demandé au juge ayant rendu cette décision de tenir une audience d'urgence de suivi.
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