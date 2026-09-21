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CNN, MS NOW et Politico vont poursuivre l'administration Trump en justice suite à l'interdiction d'accès à la Maison Blanche
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 12:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CNN, MS NOW et Politico ont annoncé lundi leur intention de poursuivre l'administration Trump en justice suite à sa décision d'interdire l'accès de leurs journalistes à la Maison Blanche, ce qui aggrave le conflit concernant l'accès de la presse et les droits garantis par le Premier amendement.

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