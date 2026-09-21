CNN, MS NOW et Politico intentent une action en justice contre l'administration Trump concernant l'accès à la Maison Blanche

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MS NOW, CNN et Politico ont annoncé lundi avoir intenté une action en justice contre l’administration Trump afin de protéger leurs droits garantis par le premier amendement, après que le président Donald Trump a annoncé qu’il allait leur interdire l'accès à l’enceinte de la Maison Blanche.