information fournie par Reuters • 15/10/2026 à 19:06

CNN conclut un partenariat pluriannuel avec Google dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CNN de Skydance SKYD.N a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat pluriannuel avec Google

GOOGL.O afin d'étudier comment l'IA générative pourrait contribuer à renforcer l'engagement du public sur l'ensemble du réseau.