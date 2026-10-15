CNN conclut un partenariat pluriannuel avec Google dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
CNN de Skydance SKYD.N a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat pluriannuel avec Google
GOOGL.O afin d'étudier comment l'IA générative pourrait contribuer à renforcer l'engagement du public sur l'ensemble du réseau.
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