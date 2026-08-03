CNH revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la reprise de la demande en engins de chantier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à l'ouverture du marché au paragraphe 3)

CNH Industrial CNH.N a relevé lundi son objectif de bénéfice annuel. Le fabricant de matériel agricole mise en effet sur une amélioration de la demande dans le secteur de la construction, une rationalisation de la production de tracteurs et des mesures visant à optimiser les coûts. Cette révision à la hausse des perspectives intervient alors même que le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran a entraîné une hausse des coûts des matières premières pour les agriculteurs du monde entier, tandis que les revenus agricoles américains restent instables .

L'action de la société a bondi de 15,5 % en début de séance.

* Le constructeur de tracteurs New Holland et Case IH table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 41 et 46 cents, contre une prévision antérieure de 35 à 45 cents.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent sur un bénéfice annuel ajusté de 41 centimes par action.

* CNH prévoit une croissance de son chiffre d’affaires net dans le segment des équipements de construction comprise entre 5 % et 10 % cette année, alors que ses prévisions antérieures tablaient sur un chiffre d’affaires stable.

* CNH prévoit également un chiffre d’affaires net annuel stable dans son segment agricole principal, alors que ses prévisions antérieures tablaient sur une baisse comprise entre 5 % et un chiffre d’affaires stable. Les tracteurs et autres équipements agricoles représentent les deux tiers du chiffre d’affaires global de CNH.

* « Nous observons des indicateurs constructifs du cycle des équipements, notamment la normalisation des stocks des concessionnaires, le vieillissement des flottes et un rapport plus équilibré entre les prix des équipements neufs et d'occasion », a déclaré le directeur général Gerrit Marx.

* Au deuxième trimestre, CNH a enregistré un bénéfice ajusté de 13 cents par action, en baisse par rapport aux 17 cents de l’année précédente, mais supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 10 cents par action.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de 4,8 milliards de dollars a également dépassé les estimations, qui s’élevaient à 4,38 milliards de dollars.