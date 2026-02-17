CNH Industrial affiche un faible bénéfice pour 2026 en raison de la faiblesse de la demande de machines agricoles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant mondial d'équipements agricoles et de construction CNH Industrial CNH.N a prévu mardi un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alors que les faibles prix des récoltes, les coûts élevés des intrants et l'évolution des politiques commerciales pèsent sur la demande de machines agricoles.

Les actions de la société étaient en baisse de plus de 4 % dans les échanges avant bourse.

La société basée à Basildon, au Royaume-Uni, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande au détail en 2026 diminue d'environ 5 % par rapport aux niveaux de 2025 et qu'elle prévoyait de maintenir une production modérée alors qu'elle travaillait avec les concessionnaires pour réduire les stocks excédentaires à travers son réseau.

Les fabricants d'équipements agricoles ont réduit la production de leurs usines en raison de la faiblesse persistante de la demande de nouvelles machines, alors que la baisse des prix des récoltes et la hausse des coûts incitent les agriculteurs à retarder leurs achats importants. Ce ralentissement a laissé les concessionnaires avec des stocks élevés, ce qui a entraîné une approche plus prudente en matière de réapprovisionnement. CNH s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situeentre 0,35 et 0,45 dollar par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (0,54 dollar par action), selon les données compilées par LSEG. Les agriculteurs américains sont confrontés à une nouvelle saison de prix bas, de coûts élevés et de décisions difficiles quant à la manière de poursuivre leurs activités, alors que l'abondance de l'offre de céréales pèse sur les marchés.

Le ministère américain de l'agriculture a prévu au début du mois que le revenu agricole net, une mesure générale de la rentabilité de l'économie agricole, baisserait de 0,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 153,4 milliards de dollars en 2026.

"La demande de l'industrie des équipements agricoles devrait reprendre sa croissance en 2027", a déclaré CNH. La société, qui fabrique les tracteurs Case IH et New Holland, a déclaré un chiffre d'affaires de 5,16 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 4,61 milliards de dollars. Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 19 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 10 cents par action.