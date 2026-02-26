CNBC va unifier ses activités d'information numérique et télévisuelle et supprimer près d'une douzaine d'emplois, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de CNBC au paragraphe 3) par Dawn Chmielewski et Aditya Soni

CNBC est en train de restructurer sa salle de rédaction afin d'unifier ses activités télévisuelles et numériques, ce qui se traduirait par une douzaine de licenciements, dont le départ du directeur de la rédaction du site web, Jeff McCracken, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait de la question.

Ces réductions font partie d'un remaniement sous la direction du rédacteur en chef David Cho, alors que CNBC se prépare à introduire un paywall sur son site web, ont dit les sources, qui ont requis l'anonymat parce que l'information n'était pas publique.

"Les changements effectués aujourd'hui visent à aligner la structure de la salle de rédaction de CNBC sur l'avenir, ils ne sont pas motivés par la réduction des coûts", a déclaré un porte-parole de CNBC dans un communiqué. "Nous prévoyons d'embaucher plus de 40 nouveaux postes éditoriaux au cours de l'année prochaine à la télévision, au numérique et sur les plates-formes directes de consommation

CNBC fait partie des chaînes câblées les plus regardées grâce à sa couverture en direct des marchés et des développements économiques mondiaux.

Les licenciements interviennent quelques semaines après que Versant Media VSNT.O , la société mère de CNBC, a été cédée à Comcast CMCSA.O .

Les actions de Versant ont baissé de plus de 30 % depuis que la société a été introduite sur le Nasdaq en janvier.

Outre CNBC, Versant possède également des réseaux câblés tels que USA, MS NOW, Oxygen, ainsi que des actifs numériques tels que Fandango et Rotten Tomatoes.