CNBC va unifier ses activités d'information numérique et télévisuelle et supprimer près d'une douzaine d'emplois, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte du paragraphe 5) par Dawn Chmielewski et Aditya Soni

CNBC est en train de restructurer sa salle de rédaction afin d'unifier ses activités télévisuelles et numériques, ce qui entraînerait près d'une douzaine de licenciements, dont le départ du directeur de la rédaction du site web, Jeff McCracken, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait de la question.

Ces réductions font partie d'un remaniement sous la direction du rédacteur en chef David Cho, alors que CNBC se prépare à introduire un paywall sur son site web, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat parce que l'information n'était pas publique.

Les licenciements ne visent pas à réduire les coûts et le groupe de presse prévoit d'ajouter une quarantaine de postes au cours de l'année à venir, selon deux des sources.

CNBC et McCracken se sont refusés à tout commentaire.

CNBC est l'une des chaînes câblées les plus regardées grâce à sa couverture en direct des marchés et des développements économiques mondiaux.

Les licenciements interviennent quelques semaines après que Versant Media VSNT.O , la société mère de CNBC, a été scindée de Comcast CMCSA.O .

Les actions de Versant ont chuté de plus de 30 % depuis que la société a été introduite sur le Nasdaq en janvier.

Outre CNBC, Versant possède également des réseaux câblés tels que USA, MS NOW, Oxygen, ainsi que des actifs numériques tels que Fandango et Rotten Tomatoes.