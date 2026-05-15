CNB Financial obtient la note “neutre” de DA Davidson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 mai -
** La société de courtage DA Davidson lance la couverture de l'établissement de crédit CNB Financial Corp CCNE.O avec une note “neutre” et un objectif de cours de 34 $
** CCNE exploite un modèle économique unique, avec des divisions régionales sous des marques distinctes, toutes regroupées sous une seule charte, selon la société de courtage
** Il ajoute que les fusions-acquisitions ont historiquement été un moteur de croissance, mais pas exclusivement, car CCNE a également lancé plusieurs banques de marque sur des marchés perçus comme ayant besoin d'une alternative aux banques communautaires
** Deux analystes sur trois attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et un la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 35 $ – données compilées par LSEG
** En incluant la hausse de la séance, l'action affiche une progression de 16,1 % depuis le début de l'année
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