CMS Energy progresse grâce à un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes et à des prévisions de bénéfices 2026 rehaussées

30 octobre - ** Les actions de la compagnie américaine d'électricité et de gaz CMS Energy CMS.N en hausse de 1,3 % à 73,25 $

** La société publie un bénéfice ajusté de 93 cents par action au troisième trimestre, contre 85 cents estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** CMS prévoit que le bénéfice pour 2026 sera compris entre 3,80 $ et 3,87 $ par action, contre une prévision pour 2025 comprise entre 3,56 $ et 3,60 $ par action

** La société a enregistré un bénéfice net trimestriel de 277 millions de dollars, en hausse par rapport aux 253 millions de dollars de l'année précédente

** En tenant compte du mouvement de la séance, l'action est en hausse de 10,8 % depuis le début de l'année