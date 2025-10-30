CMS Energy prévoit une hausse de ses bénéfices en 2026 grâce à une demande d'électricité soutenue

La compagnie américaine d'électricité et de gaz CMS Energy CMS.N a prévu des bénéfices plus élevés en 2026 jeudi, en raison de la forte demande d'énergie des centres de données d'IA et des hyperscalers.

En février, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration) a prévu que la demande d'électricité sur le site atteindrait des niveaux record en 2025 et 2026.

Les compagnies d'électricité à travers les États-Unis connaissent une forte augmentation de la demande, car l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle augmente le besoin de centres de données plus gourmands en énergie.

Outre les centres de données, les particuliers et les entreprises utilisent également davantage d'électricité pour le chauffage et le transport.

La société basée à Jackson, dans le Michigan, prévoit que son bénéfice pour 2026 se situera entre 3,80 et 3,87 dollars par action, alors que les prévisions pour 2025 se situent entre 3,56 et 3,60 dollars par action, la fourchette la plus basse ayant également été relevée de 2 cents.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 3,59 dollars par action pour 2025 et de 3,85 dollars par action pour 2026.

Les revenus de CMS Energy ont augmenté de près de 16% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,02 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,85 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses d'exploitation trimestrielles totales de la société ont augmenté pour atteindre 1,54 milliard de dollars, contre 1,38 milliard de dollars un an plus tôt.

Elle a gagné 93 cents par action sur une base ajustée au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 85 cents selon les données de LSEG.

Les actions de CMS Energy ont augmenté de près de 30 % depuis le début de l'année, par rapport au gain de 13,6 % de l'indice S&P utilities plus large .SPLRCU .