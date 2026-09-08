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CME reprend les indices laitiers européens de l'EEX et prévoit de lancer des contrats à terme
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 15:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe CME CME.O va faire son entrée sur le marché européen des produits dérivés laitiers dans le cadre d'un accord conclu avec l'European Energy Exchange (EEX) T3PA.DE et prévoit de lancer ses propres indices, contrats à terme et options laitiers européens, a annoncé mardi l'opérateur de marchés financiers.

* L’EEX a l’intention de se retirer progressivement de ses activités laitières et d’accompagner la transition vers le CME des indices sous-jacents à ses contrats à terme laitiers existants avant la fin de l’année 2027.

* La transaction porte notamment sur les indices européens du beurre et du lait écrémé en poudre.

* Les contrats à terme existants de l’EEX resteront disponibles jusqu’à leur échéance.

* Euronext s’apprête à lancer des contrats à terme et des options sur les produits laitiers européens le 19 octobre. Ces contrats porteront également sur le beurre et le lait écrémé en poudre européens.

* L’Union européenne représente environ 20 % de la production mondiale de lait de vache et plus de 30 % des exportations de lait écrémé en poudre, a indiqué le CME, citant le Service agricole étranger du ministère américain de l’Agriculture.

* Cette opération est soumise à des conditions de clôture encore en suspens.

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