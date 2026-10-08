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CME renforce son offensive sur les produits dérivés sportifs avec des contrats à terme sur le baseball
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 22:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de produits dérivés CME

CME.O a annoncé jeudi qu'elle allait lancer les premiers contrats à terme au monde sur le baseball.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ces contrats répliqueront les indices de performance CME FutureSports, qui couvrent les statistiques de 30 équipes de baseball professionnelles.

* Les négociations devraient débuter le 12 octobre, sous réserve de l’avis des autorités de régulation, en commençant par les séries éliminatoires de 2026 et quatre clubs participant à la League Championship Series.

* “Nous voyons là une opportunité d’introduire une discipline d’investissement et de couverture dans le secteur du baseball professionnel”, a déclaré Tim McCourt, directeur général senior du CME et responsable mondial des actions, des devises et des produits alternatifs.

* La bourse de produits dérivés a également lancé en août les premiers contrats à terme sur le hockey basés sur un indice au monde.

* En juillet, le CME s’est associé à FutureSports afin de développer des produits dérivés liés aux sports professionnels et universitaires, offrant ainsi une alternative aux contrats liés à des événements négociés sur les marchés de prédiction.

* Les bourses américaines et les marchés de prédiction ont cherché à intégrer des thèmes culturels populaires et des thèmes économiques émergents aux marchés financiers, créant ainsi de nouveaux instruments pour les entreprises et les investisseurs.

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