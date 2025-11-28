CME met à jour l'heure d'ouverture du marché Globex FX spot plus à 08:30 heure centrale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi que son marché "Globex FX spot plus" ouvrira à 08h30 heure centrale (1430 GMT) après une interruption causée par un problème de refroidissement dans ses centres de données.

Dans une alerte précédente, la bourse avait déclaré que le marché "FX spot plus" ouvrirait à 9:00 Central Time (1500 GMT).