CME intègre les performances des équipes de la LNH au marché à terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de produits dérivés CME CME.O a annoncé mardi le lancement des premiers contrats à terme sur le hockey basés sur des indices au monde, un produit novateur conçu pour suivre des indices calculés à partir des statistiques de performance en temps réel de chaque équipe de la Ligue nationale de hockey.

Voici quelques détails:

* Les bourses américaines et les marchés de prédiction ont cherché à intégrer aux marchés financiers des thèmes de la culture populaire et de l’économie émergente, créant ainsi de nouveaux instruments pour les entreprises et les investisseurs.

* Les nouveaux contrats suivront les indices de performance CME FutureSports et devraient être lancés le 28 septembre, sous réserve de l’examen des autorités de régulation, en s’appuyant sur les statistiques en temps réel de la LNH à compter de la saison 2026-2027.

* “Les institutions financières, les entreprises et les particuliers s’appuient sur la transparence et l’infrastructure du CME Group pour se couvrir sur toutes les classes d’actifs investissables”, a déclaré Tim McCourt, directeur général senior du CME et responsable mondial des actions, des devises et des produits alternatifs.

* McCourt a ajouté que ce produit offrirait aux fans, aux sponsors, aux diffuseurs et à d’autres acteurs un moyen efficace en termes de capital de gérer le risque lié aux performances de chaque équipe de la LNH.

* Par ailleurs, la société a annoncé son intention de lancer deux contrats à terme sur le calcul le 5 octobre, sous réserve de l’examen des autorités de régulation.

* Le CME a indiqué que ces outils de transactions apporteraient des instruments de couverture et d’investissement aux acteurs du marché cherchant à gérer les coûts de calcul, de puissance de traitement et d’infrastructure matériale dont les machines ont besoin pour entraîner et exécuter des modèles d’IA.