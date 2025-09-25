CME Group progresse, Citi ayant relevé sa note à "acheter"

25 septembre - ** Les actions de l'opérateur d'échange de produits dérivés CME Group CME.O augmentent de 1 % à 267 $ avant le marché

** Citi relève la note de CME de "conserver" à "acheter", citant des catalyseurs à venir

** La société de courtage prévoit un solide retour sur investissement au cours des quatre prochains mois, car elle s'attend à ce que CME reverse aux actionnaires le produit de la vente d'OSSTRA

** La coentreprise de CME avec FanDuel devrait aider l'entreprise à étendre sa présence sur le marché de détail

** 6 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 3 à "vendre"; PT médian de 285 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CME a progressé de 14% depuis le début de l'année