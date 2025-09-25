 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 781,18
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CME Group progresse, Citi ayant relevé sa note à "acheter"
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de l'opérateur d'échange de produits dérivés CME Group CME.O augmentent de 1 % à 267 $ avant le marché

** Citi relève la note de CME de "conserver" à "acheter", citant des catalyseurs à venir

** La société de courtage prévoit un solide retour sur investissement au cours des quatre prochains mois, car elle s'attend à ce que CME reverse aux actionnaires le produit de la vente d'OSSTRA

** La coentreprise de CME avec FanDuel devrait aider l'entreprise à étendre sa présence sur le marché de détail

** 6 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 3 à "vendre"; PT médian de 285 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CME a progressé de 14% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CITIGROUP
101,650 USD NYSE -1,36%
CME GROUP RG-A
264,4300 USD NASDAQ +0,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank