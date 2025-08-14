CME Group n'envisage pas de modifier les heures de négociation des marchés agricoles, selon un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CME Group Inc CME.O n'a pas l'intention de modifier les heures de négociation de son marché agricole pour le moment, a déclaré un porte-parole jeudi, après que certains négociants en céréales ont dit qu'il était question de prolonger les échanges.

L'opérateur boursier, qui gère le Chicago Board of Trade, s'adresse régulièrement aux membres de l'industrie pour s'assurer que ses marchés fonctionnent de manière optimale, a déclaré le porte-parole.