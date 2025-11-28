CME Group annonce la réouverture des marchés des futures et des options

(AOF) - CME Group, dont certains marchés avaient été arrêtés en raison d'un problème de refroidissement dans un centre de données, a indiqué que les marchés des futures et des options ouvriront à 14h30, heure française. La place de marché de produits dérivés la plus importante du monde avait interrompu ce matin l'activité sur plusieurs marchés afin de résoudre ce problème.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer