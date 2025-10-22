CME dépasse les estimations de bénéfices et envisage de développer le commerce de détail

Les échanges de crypto-monnaies atteignent un niveau record, l'ADV bondissant à 340 000 contrats

Le directeur général Terry Duffy souligne l'accès potentiel à 13 millions de comptes FanDuel

Le CME se prépare à des échanges de crypto-monnaies 24/7 d'ici 2026

La bourse de produits dérivés CME Group CME.O a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mercredi, la réduction des dépenses ayant permis de compenser une baisse des volumes de transactions dans la plupart des classes d'actifs.

La société, qui facilite les échanges de contrats à terme et d'options, a connu un ralentissement en raison de la baisse de la volatilité des marchés et de la stabilité des prix de l'énergie, qui ont freiné les activités de couverture des investisseurs. Une volatilité plus faible réduit généralement la nécessité pour les traders de se couvrir, ce qui entraîne une baisse du volume des transactions.

Le volume total moyen des échanges quotidiens (ADV) sur le plus grand marché de produits dérivés au monde a diminué d'environ 10,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 25,3 millions de contrats.

Les marchés de l'énergie se sont refroidis, la volatilité des prix du pétrole ayant atteint son niveau le plus bas depuis 18 mois, ce qui a entraîné une baisse de 10,7 % de l'ADV de l'énergie du CME.

Les frais de compensation et de transaction, qui constituent la majeure partie des revenus de CME, ont diminué de 5,3% à 1,23 milliard de dollars.

Les échanges de crypto-monnaies ont toutefois atteint un niveau record, l'ADV ayant bondi à 340 000 contrats.

"Le CME et le Nasdaq ont tous deux enregistré des résultats solides basés sur les dépenses, et nous nous attendons à ce qu'une tendance similaire se produise généralement parmi les pairs", a déclaré Bill Katz, analyste chez TD Cowen.

"Les développements clés seront probablement centrés sur tout ce qui concerne le numérique et l'IA en ce qui concerne les volumes et les courbes de dépenses."

Les dépenses ajustées de CME se sont élevées à 486,6 millions de dollars au cours du trimestre, contre 488,8 millions de dollars un an plus tôt.

En excluant les éléments exceptionnels, le bénéfice attribuable aux actionnaires de CME s'est élevé à 966,1 millions de dollars, soit 2,68 dollars par action, alors que les analystes l'estimaient à 2,63 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

POURSUITE DE LA DIVERSIFICATION

CME s'efforce de se diversifier au-delà de ses marchés traditionnels des taux, de l'énergie et des matières premières, par le biais d'activités de détail et d'actifs numériques, afin d'élargir sa base de revenus.

En août, la société a annoncé un partenariat avec la société de paris sportifs FanDuel pour développer des contrats basés sur des événements destinés aux traders de détail.

"FanDuel est très important pour CME. Nous envisageons 13 millions de comptes potentiels qui auront accès aux produits de la CME", a déclaré le directeur général Terry Duffy.

La bourse se prépare à offrir des échanges de crypto-monnaies 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en 2026, et a également étudié la possibilité d'étendre les échanges 24 heures sur 24 à d'autres classes d'actifs.