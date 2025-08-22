 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CME, Cboe : les remarques de Powell stimulent les paris sur une baisse des taux
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des bourses de produits dérivés CME Group CME.O et Cboe Global CBOE.Z plongent de 0,6 % chacune après le discours du Président de la Réserve fédérale Jerome Powell

** Powell signale une possible baisse des taux en septembre, affirmant que les risques d'inflation liés aux droits de douane pourraient être de courte durée

** Une baisse des taux et une plus grande certitude sur le marché réduisent la demande de couverture, un facteur clé des volumes au CME et au Cboe

** Depuis le début de l'année, le CME et le Cboe ont gagné respectivement 18 % et 28 % à la clôture de vendredi

** Pendant ce temps, Intercontinental Exchange ICE.N et Nasdaq NDAQ.O , propriétaires de la Bourse de New York, ont augmenté de 0,3 % et 0,5 %, respectivement, vendredi

