CME, Cboe et ICE décrochent face à la menace des futures perpétuels

(Zonebourse.com) - Les grandes plateformes américaines de dérivés dévissent en Bourse depuis le feu vert accordé par la CFTC aux futures perpétuels sur bitcoin. Ces contrats, venus de l'univers crypto, permet aux investisseurs de conserver une exposition sans rouler leur position, ce qui pourrait à terme concurrencer certains dérivés listés traditionnels.

La CFTC, qui a approuvé fin mai le contrat BTCPERP de KalshiEX, un perpétuel sur bitcoin traité comme un contrat à terme, a aussi indiqué que les produits similaires sur d'autres classes d'actifs seraient examinés au cas par cas. Cette précision n'a toutefois pas réussi à rassurer les investisseurs, qui craignent une extension progressive de ces contrats aux indices, aux actions ou à d'autres sous-jacents. D'autant que KalshiEX a connu un succès immédiat, dépassant le milliard de dollars de volume de transactions dès sa première semaine et atteignant 5,5 milliards de dollars en seulement deux semaines.

Depuis cette décision, les actions Intercontinental Exchange et CME Group ont perdu environ 20%, tandis que Cboe a chuté d'environ 30%. La sanction est d'autant plus marquante qu'elle se traduit par une nette compression des multiples. CME se traite désormais autour de 18 fois les bénéfices attendus, Cboe à 17 fois et ICE à 15 fois, soit des niveaux inédits depuis plus de dix ans.

Le risque redouté n'est pas tant une perte immédiate de revenus, mais une brèche dans la barrière réglementaire qui protège les grandes Bourses de dérivés. Si les futures perpétuels se développaient au-delà des cryptoactifs, ils pourraient concurrencer des produits à forte marge, notamment les options très courtes comme les 0DTE, ainsi que certains contrats futures destinés aux investisseurs particuliers.

Face à cette menace, les stratégies divergent entre les acteurs historiques. Cboe envisage de convertir certains contrats continus sur bitcoin et ether en futures perpétuels afin de ne pas laisser le terrain aux nouveaux entrants. CME adopte l'approche inverse et attaque la CFTC en justice, estimant que ces produits devraient être classés comme des swaps, soumis à un cadre plus strict.

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